Instalan tianguis en zona de riegos

P arte del tianguis que se ubica en brecha 108, entre avenida Madero y avenida Coahuila sur, fue desalojado, luego de que algunos puestos presentaran socavones.

En el lugar, se puede apreciar que algunos vendedores informales, perdieron lo invertido en colocar tejabanes para hacer vendimia entre semana y los fines, pero la realidad del terreno se impuso.

Puestos abandonados y un suelo que se reblandece cada vez más, son el panorama que ofrece ese sector, el cual representa el acceso a los fraccionamientos Azteca y Satélite, los más poblados de Río Bravo.

Los espacios afectados, son los más próximos al dren Río Bravo, el cual desde la ciudad de Reynosa, pasando por Río Bravo y terminando en Matamoros, traslada las descargas sépticas e incluso industriales.

Nuevamente la falta de planeación y ordenamiento, da como resultado que comerciantes informales se instalen en áreas que representan un riesgo par ellos sobre todo.

Pisos sucumbidos, hundimientos y covachas a puntos de colapsar se pueden apreciar debido a que no anticipó que estar muy cerca del dren, representaba riesgos.

Ahora estos vendedores, tendrán que invertir nuevamente en otro sitio más seguro para seguir comerciando y ganarse la vida.