Atienden bomberos derrame de aceite

La mañana de viernes, personal de Protección Civil y Bomberos atendieron un derrame de aceite sobre el libramiento licenciado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió por el libramiento Reynosa-Río Bravo, a la altura de la colonia Juan Báez Guerra. Tras ser alertados los elementos de Protección Civil y Bomberos, para evitar riesgos a los automovilistas y garantizar la seguridad vial, cerraron el espacio al tráfico vehicular con apoyo de Tránsito, para atender el problema y evitar posibles accidentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?