Atienden bomberos derrame de aceite

Atienden bomberos derrame de aceiteEl hecho ocurrió en el libramiento Reynosa–Río Bravo, a la altura de la colonia Juan Báez Guerra
La mañana de viernes, personal de Protección Civil y Bomberos atendieron un derrame de aceite sobre el libramiento licenciado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
¿Qué ocurrió?
El hecho ocurrió por el libramiento Reynosa-Río Bravo, a la altura de la colonia Juan Báez Guerra. Tras ser alertados los elementos de Protección Civil y Bomberos, para evitar riesgos a los automovilistas y garantizar la seguridad vial, cerraron el espacio al tráfico vehicular con apoyo de Tránsito, para atender el problema y evitar posibles accidentes.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Las maniobras se prolongaron por considerable lapso de tiempo, en el que los elementos esparcieron tierra adecuada que al mezclarse con el aceite limpia el pavimento. Se ignora quién o quiénes ocasionaron el problema sobre el derrame de aceite; sin embargo, no es la primera ocasión en que ocurren este tipo de situaciones, dado que por el libramiento circula gran cantidad de vehículos livianos y de carga pesada.