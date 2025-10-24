Se registra derrame de aceite en libramiento Reynosa-Río Bravo

La mañana de este viernes, personal de Protección Civil y Bomberos atendieron un derrame de aceite sobre el libramiento licenciado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

El hecho ocurrió justamente por el citado libramiento Reynosa-Río Bravo, a la altura de la colonia Juan Báez Guerra.

Tras ser alertados los elementos de Protección Civil y Bomberos, para evitar riesgos a los automovilistas, y garantizar la seguridad vial, cerraron el espacio al tráfico vehicular, con apoyo de Tránsito, para atender el problema y evitar posibles accidentes.

Las maniobras se prolongaron por espacio de considerable lapso de tiempo, en el que los elementos esparcieron tierra adecuada que al mezclarse con el aceite limpia el pavimento.

Se ignora quien o quienes ocasionaron el problema sobre el derrame de aceite, más, sin embargo, no es la primera ocasión en que ocurren este tipo de situaciones, en virtud de que por el libramiento circula gran cantidad de vehículos livianos y de carga pesada.