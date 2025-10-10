Realizan carrera contra el cáncer

Realizan carrera contra el cáncerA los jóvenes se les extiende la invitación a que participen en esta competencia que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de Octubre
Instituciones públicas y privadas, así como de asistencia, se suman a celebrar el mes de la lucha contra el cáncer.
Para ello, invitan a toda la comunidad a adoptar el deporte como estilo de vida, participando en una competencia atlética este fin de semana.
La empresaria Isnelia Treviño Salinas y José Guadalupe Morales del Club Rotario RB vienen impulsando la carrera de 5K a celebrarse este domingo.
Igualmente se suma a este evento Claudia Flores, Directora del Plantel Conalep Río Bravo.
Los organizadores han visitado instituciones educativas para platicar con el alumnado, personal docente y administrativo, sobre la Carrera 5K.
EL MAÑANA RECOMIENDA