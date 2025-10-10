Tamaulipas

Realizan carrera contra el cáncer

A los jóvenes se les extiende la invitación a que participen en esta competencia que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de Octubre
  • Por: José Medina
  • 10 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Realizan carrera contra el cáncer

Instituciones educativas son invitadas a participar en carrera 5K.

Instituciones públicas y privadas, así como de asistencia, se suman a celebrar el mes de la lucha contra el cáncer.

Para ello, invitan a toda la comunidad a adoptar el deporte como estilo de vida, participando en una competencia atlética este fin de semana.

La empresaria Isnelia Treviño Salinas y José Guadalupe Morales del Club Rotario RB vienen impulsando la carrera de 5K a celebrarse este domingo.

Igualmente se suma a este evento Claudia Flores, Directora del Plantel Conalep Río Bravo.

Los organizadores han visitado instituciones educativas para platicar con el alumnado, personal docente y administrativo, sobre la Carrera 5K.

EL MAÑANA RECOMIENDA