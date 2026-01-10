Roban carro en la Lázaro Cárdenas

Un residente de la colonia Lázaro Cárdenas acudió ante la Fiscalía General de Justicia (FGJE) para denunciar el hurto de su vehículo, el cual fue sustraído a las afueras de un conocido giro de materiales de construcción.

Detalles del robo del vehículo

De acuerdo a la comparecencia de Jorge Mata, el robo se registró sobre la calle Guanajuato la mañana del pasado jueves 8 de enero, cuando la fue sustraída la unidad.

El coche robado es un auto de la marca Nissan, de la línea Altima, modelo 2013, color negro con placas de circulación de Texas, el cual para mejor descripción, presenta los siguiente detalles en su exterior:

- Vidrio posterior de lado de copiloto, quebrado

- Golpe en el faldón delantero derecho

Acciones de la Fiscalía General de Justicia

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del vehículo y los responsables del robo. Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda ayudar en la resolución del caso.

