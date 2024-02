Quejas por los excesivos cobros de inscripciones

Río Bravo, Tam.- Con la puesta en marcha del periodo de inscripciones definitivas, se ventilan algunos problemas, principalmente que tienen que ver con los excesivos cobros por el pago de inscripción.

DENUNCIA

Tal es el caso que fue denunciado vía redes sociales en un principio por madres de familia de la Escuela Primaria "Magdaleno Aguilar", quienes levantaron la voz.

Correspondiente a la zona escolar número 64, sector 5 del turno matutino, es donde se vienen dando este tipo de situaciones de inconformidad de los padres de familia, ya que se está imponiendo un cobro de mil 470 pesos, cuando en años anteriores fue de 770, si cuenta con un hermano en la escuela.

Por si fuera poco, el plantel se encuentra en el abandono, a pesar de que el ingreso que se obtiene es por dos turnos; en las aulas, en tiempos de lluvia, gotea y se forman charcos.

Además, no cuentan con profesor de Educación Física, y aunque se ha platicado con el supervisor, pues la escuela desde hace más de un año no cuenta con un director, no hay respuesta.