Denuncian ante Profepa ingreso de plataforma extranjera frente a Matamoros

El ecologista riobravense, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, dio a conocer que se acudió a la Ciudad de México para presentar denuncia formal por incursión de plataforma móvil en aguas nacionales a la altura de Matamoros.

La queja se presentó a través de la asociación civil que preside, denominada Conibio Global ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en ella reafirma la constante irrupción de autoridades y particulares de los Estados Unidos en el mar territorial de México.

"Conibio Global A.C. presentó una denuncia oficial ante Profepa por la incursión no autorizada de la plataforma extranjera LB JILL y por la remoción ilegal de desechos espaciales en territorio marítimo mexicano.

"Durante nuestras expediciones científicas se documentó la presencia de fragmentos, motores y restos del propulsor Starship, así como daños estructurales en el fondo marino a más de 20 km de Playa Bagdad" reveló Ibarra Rodríguez, quien acudió hasta la capital de la República a enterar a las autoridades.

¿Qué ocurrió?

"Las imágenes tridimensionales obtenidas con tecnología de mapeo submarino muestran cavidades, zanjones y alteraciones severas en hábitats bentónicos. Estos hechos representan un riesgo directo para tortugas marinas, aves migratorias y ecosistemas costeros, además de constituir una violación a la soberanía ambiental de México".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por ello, solicitan una investigación inmediata y coordinación binacional para evitar nuevos incidentes.