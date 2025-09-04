Roban moto en Haciendas

Joven pareja residente de Hacienda Las Brisas, fue víctima de robo al mediodía de este miércoles.

Se trata de Juan "N" y Ruby "N", quienes se convierten en parte de las estadísticas que ninguna autoridad puede frenar.

Ambos acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para presentar denuncia por este hecho.

"El día de hoy robaron esta moto de mi domicilio, es una FT 125 es fácil de reconocer por una abolladura que tiene en el tanque de gasolina.

"Si la llegan a ver o vieron a alguien arrastrando una moto de este estilo favor de comunicarse, es moto de trabajo", comentó a este reportero.

Sobre las circunstancias en que se dio el hurto, la joven víctima, comentó: