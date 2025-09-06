Se acumulan las demandas de alimentos

Se acumulan demandas de pensión alimenticia definitiva para menores, y de reglas de convivencia, una vez que la pareja ha disuelto el vínculo matrimonial, o en unión libre.

De acuerdo a datos aportados en el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas con extensión en el Municipio, son este tipo de casos los que se están atendiendo con asesoría jurídica y representación legal sin costo alguno.

Abogados que ahí trabajan, así como María de Jesús Guerrero, asistente administrativa bajo las indicaciones del titular, el licenciado Vicente López Cázares, explican los procedimientos que se aplican según sea el caso específico.

Por ejemplo, en cuanto hace a la manutención, depende del sueldo, y si el pago es semanal o quincenal, si, por ejemplo, percibe 2 mil pesos, deberá aportar entre el 30 y 40 por ciento, mientras que, en el caso de la mujer, si trabaja, depende mucho del juez.

Generalmente la asignación del recurso se basa de acuerdo al salario mínimo, y para todo ello, primeramente, se debe llevar un proceso, en el que al final puedan llegar a un arreglo definitivo.