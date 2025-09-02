Se disparan trámites de doble nacionalidad

Se dispara la demanda de correcciones en las actas de nacimientos de otros estados del país, así como de doble nacionalidad y apostilla, como resultado de programas federales y las deportaciones.

Especialista en la materia, y ex titular del Registro Civil, la licenciada María Luisa García Martínez, expresó que, en el último mes, son trámites que les han solicitado un sin número de personas.

"El primero de ellos, que son las correcciones en las actas de nacimiento, se debe en gran parte al programa federal de Pensión Mujeres Bienestar, de damas que se siguen apuntando en el programa".

El segundo tiene que ver con lo que es el trámite y papeleo para la doble nacionalidad, de ciudadanos que viven en Estados Unidos pero que también es decisión de los padres que tengan la doble nacionalidad.

Pues, hay casos en los que, al ser deportados los padres, el hijo o la hija nacida en el vecino país, al adquirir la nacionalidad mexicana, también automáticamente tiene derecho a todos los programas sociales de apoyo a la educación y alimentación implementados por el Gobierno de la República.