Llaman animalistas a esterilizar mascotas

Llaman animalistas a esterilizar mascotasEste esfuerzo por evitar caninos y felinos domésticos sin hogar
Con él objetivo de cerrar la puerta a futuros casos de maltrato y violencia animales, rescatistas de mascotas, promueven campaña de esterilización.
Delia Chávez, fundadora de la casa de rescate Amor Sin Raza, llama a participar en este esfuerzo por evitar caninos y felinos domésticos sin hogar.
Es cupo limitado, solo 35 mascotas, es este sábado 23 de agosto en una sede que se les va notificar a los inscritos.
Se trata de una "cirugía de mínima incisión, recuperación rápida sin complicaciones, no necesita de retiro de satura, hasta 20 kilogramos, ya incluye medicamento.
"Para agendar cita debes mandar los siguientes datos al numero (001) 682-221-3080":
-Nombre del propietario
-Número de celular
-Nombre de la mascota
-Perro o Gato
-Edad
-Sexo
-Tamaño
-Raza (en caso de aplicar )
Cómo responsable de la cirugía estará al cargo "el médico veterinario Carlos Lara, debido a que jamás he tenido complicaciones y al día siguiente andan como sin nada.
"Nunca se han abierto la herida, tampoco infección y nunca han usado collar isabelino, ni fajas, la satura se les cae sola con el tiempo sin necesidad de llevarlos nuevamente, recomendado un trabajo de excelente calidad", expresó .
"Gracias a tu registro podemos traer campañas de esterilización para poder esterilizar a mis crayolitas rescatados y de situación de calle", concluyó