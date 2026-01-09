Exterminan delfines en playas

Ecologista riobravense especializado en rescate y protección de delfines y tortugas, denuncia compaña sostenida de exterminio de delfines en playas de Tamaulipas.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, fundador de Conibio Global, viene registrando incidentes de asesinato de delfines desde el mes de diciembre, los cuales continúan en este 2026.

En los recorridos de inicio de año por plaza Bagdad, Ibarra Rodríguez, localizó el primer delfín sin vida de este 2026.

Conibio Global informó sobre el hallazgo del primer delfín nariz de botella sin vida en lo que va de 2026.

El reporte fue realizado durante un recorrido de monitoreo, el cual realizaron el activista ambiental y voluntarios, por lo que alertó sobre la disminución de esta especie en la región.

"El delfín pertenece a una especie catalogada como Sujeta a Protección Especial por la Norma Oficial Mexicana 059.

"En años recientes se ha registrado un incremento en casos similares, por lo que se reforzarán las acciones legales y de denuncia ante las autoridades correspondientes", sentenció.

La organización con base en Río Bravo, reiteró el llamado a la conciencia y al respeto por la fauna marina.



