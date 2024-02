Abandonan siembra de maíz por falta de agua

"Ellos, los agricultores, buscan otras opciones, el que siembra maíz se va libre, es decir, no lo asegura, corre los riesgos por cuenta propia, ya que, no se les puede asegurar si no hay agua, como el maíz que requiere de cuatro riegos". José Álvarez Vázquez, técnico de campo

Río Bravo, Tam.- Ante la falta de agua para riego, se ha dejado de sembrar principalmente maíz, cuyo cultivo es el que más requiere del preciado líquido, y la situación está tan crítica que se corre el riesgo de que escasee el agua para consumo humano.

Sobre la situación de la falta del vital líquido, y los cultivos que se han dejado de sembrar a nivel local, el Ingeniero José Álvarez Vázquez, técnico de campo del Fondo de Aseguramiento Unificación y Progreso, dijo que uno de ellos es el maíz.

"Ellos, los agricultores, buscan otras opciones, el que siembra maíz se va libre, es decir, no lo asegura, corre los riesgos por cuenta propia, ya que, no se les puede asegurar si no hay agua, como el maíz que requiere de cuatro riegos".

Esto implica que haya pocos que le apuestan al maíz, puesto que, la mayoría están sembrando sorgo, más por la sequía.

"De hecho, no está asegurada el agua para consumo humano, necesitamos que se registre un fenómeno meteorológico que llene las presas, como un huracán".

El distrito 025 tiene problemas desde hace más de cinco años, y ahora al 26 ya le están bajando la cantidad de agua.