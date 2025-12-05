Cancelan el festejo del Día del Payaso

Este 2025, será el primer año en las dos últimas décadas, en que no se celebrará el tradicional Día del Payaso, esto debido a diversos factores que sumados, hicieron imposible conmemorar la fecha.

¿Por qué se suspende el Día del Payaso en 2025?

Sobre este tema, en donde el colorido desfile de mimos que era un entretenimiento y sano momento para las familias, se aborta, habló el payaso Torombolo, cuyo nombre real es Roberto Reyes Zapata.

El mimo explicó que entre las razones por las que por primera vez se suspende esta actividad, se encuentran las siguientes: "Este año no se pudo porque faltó coordinación.... y de un servidor, ya que no avisamos (a las autoridades), entonces este año no va haber evento del Día del Payaso", enfatizó.