Alerta Cofepris de fármacos apócrifos contra el cáncer

Río Bravo, Tam.









La distribución y venta ilegal de los siguientes fármacos, fue listada por la dependencia federal:

- Endoxan (ciclofosfamida), con lote 2C266E y fecha de caducidad: 02/2025en presentación: 1 vial de 50 ml en polvo para solución. Este producto fue destinado para Centroamérica, por lo que no cuenta con el registro de la autoridad sanitaria para su comercialización en México

-Darzalex (daratumumab); Janssen-Cilag informó a la Cofepris sobre los siguientes lotes, los cuales no cuentan con la regulación para su venta y distribución en el país: MBS2H04 (400 mg/20 ml): destinado para el mercado colombiano; DDP1255 (400 mg/20 ml): el titular del registro no reconoce el lote como producto para ser comercializado; LHS2649 (100 mg/5 ml): producto desviado de la cadena de suministro; EEF2466 y HHT5917 (100 mg/5 ml): el titular del registro no reconoce los lotes como productos para ser vendidos

-Vectibix (panitumumab); la empresa Amgen Méxic identificó la comercialización de los siguientes productos: Lote 323437 con fecha de caducidad en abril de 2024; Lote 322580 con fecha de caducidad en abril de 2023; Lote 11291 con fecha de caducidad en abril de 2023

Estos fármacos contienen textos en inglés y no cuentan con registro sanitario. Además, tampoco se garantiza la seguridad, calidad y eficacia en su uso. Si ya se adquirió alguno de los medicamentos, es importante suspenderlos y acudir al médico para que este indique qué procede o en su defecto, abstenerse de adquirirlos.

Esto es un riesgo para la salud pública, ya que se desconocen sus condiciones de fabricación y almacenamiento, por lo que su seguridad, calidad y eficacia no están validadas.