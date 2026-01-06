Choca e intenta darse a la fuga

Ebrio conductor residente del vecino país luego de generar un accidente vial, y ocasionar cuantiosos daños materiales, intento darse a la fuga pero fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, y entregado a Tránsito Municipal.

El accidente vial ocurrió en la colonia Hijos de Ejidatarios por calles Guanajuato con Miguel Alemán, cuando el conductor de una camioneta Dodge Ram modelo 2025 color gris con placas del Estado de Texas, intento rebasar en un crucero chocando contra una unidad motriz.

Pero resulta que el ahora detenido quien dijo responder al nombre de José Eduardo Luna de 36 años de edad con domicilio en Mcallen Texas además de conducir en estado de ebriedad, intento darse a la fuga.

Además de resultar lesionado, fue detenido por los elementos de la Guardia Nacional asignados a ese cruce cuando se dirigía a la caseta de cobro del puente Rio Bravo-Donna, y entregado a los agentes de tránsito.

La unidad fue remolcada al corralón al servicio de la corporación, mientras que el frustrado conductor quedó finalmente en calidad de detenido, mismo que deberá cubrir los daños ocasionados a otro vehículo, y las multas correspondientes.



