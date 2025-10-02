Conductor choca auto estacionado y huye; lo identifican por cámaras de seguridad

Infractor que creyó había evadido sus responsabilidad de causar daños materiales a auto estacionado la madrugada del domingo pasado, fue evidenciado en vídeo de seguridad.

Este percance vial en plena zona Centro, fue reportado en su momento por trabajadores de céntrico hotel, en donde el presunto responsable se dio a la fuga, pero la unidad en que viajaba, ya está identificada.

Este infractor, que pensó que retirarse del lugar de los hechos en donde chocó un auto estacionado a las afueras de Hotel La Mansión en avenida Madero y calle Galeana, sería buena idea para no cubrir los gastos causados.

La afectada es una señorita de nombre Karla Galván, quien reclama los severos daños materiales y mostró el video de la unidad del infractor, siendo esta una camioneta Chevrolet, color negro, cabina y media, la cual realizaba piruetas en avenida Madero.

La unidad afectada es un auto Ford, cuatro puertas, color gris con placas de Texas, el cual estaba aparcado justo a las afueras de la entrada principal al hotel, estacionado sobre Galena, que fue impactado en el costado izquierdo.

Ahora, la agraviada tendrá que acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar querella por daños en propiedad, una vez identificada la unidad del infractor.