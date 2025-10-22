Sustraen a sus hijos y aparecen en EU

Mujer se separa de su pareja, y esta, en represalia, la priva de sus hijos.

Madre de familia de nombre Malú N. sufre por la ausencia de sus hijos que le fueron arrebatos. Su hermana Zulema N. es quien ha emprendido una cruzada por recuperar a sus sobrinos. "Hace 5 meses le arrebataron sus hijos a mi hermana", un infante de cuatro años y una niña de cinco. "Cinco meses que mis sobrinos no saben nada de su mamá, que se los llevaron a Estados Unidos y las autoridades no han hecho nada", no obstante la denuncia presentada. "Quien conoce a mi hermana sabe qué tipo de persona y mujer es, que es una buena madre y demasiado comprensiva con mi sobrino Marco. "Llevamos 5 meses en silencio, tratando de hacer las cosas lo más correctas posibles y nada nos ha dado resultado", dijo a este reportero. "Sólo pedimos y buscamos que mi hermana tenga acceso a ver a mis sobrinos, es todo" añadió la tía.

Contexto general