Imparten motivación a efectivos de PC

Efectivos de Protección Civil y Bomberos, recibieron curso motivacional con el objetivo de llevar a ellos un mensaje de esperanza.

Quienes prestan servicios a esta heroica corporación, no están exentos de crisis emocionales, estrés, ansiedad o depresión.

Por ello el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos tuvo la iniciativa de impulsar la motivación moral y espiritual de sus efectivos.

Esto tras el suicidio del elemento de Bomberos, Alejandro "N", quien habría sufrido una crisis por depresión.

Este caso que al no ser atendido a tiempo, derivó en una fatalidad.

Por ello, efectivos, entre ellos bomberos, paramédicos, rescatistas y administrativos fueron convocados a esta dinámica de superación de afecciones morales o del alma.

"Se llevó a cabo la primera plática dirigida al personal de Protección Civil y Bomberos, con el tema "El cuerpo grita lo que el alma calla", a cargo del C. Isidro Vargas.

"El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer la salud mental y emocional de los elementos del departamento", indicó.