Imparten motivación a efectivos de PC

Imparten motivación a efectivos de PCSecretario de Seguridad Pública, Josué Macías Ríos tuvo la iniciativa de impulsar la motivación moral y espiritual de sus efectivos
Efectivos de Protección Civil y Bomberos, recibieron curso motivacional con el objetivo de llevar a ellos un mensaje de esperanza.
Quienes prestan servicios a esta heroica corporación, no están exentos de crisis emocionales, estrés, ansiedad o depresión.
Por ello el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos tuvo la iniciativa de impulsar la motivación moral y espiritual de sus efectivos.
Esto tras el suicidio del elemento de Bomberos, Alejandro "N", quien habría sufrido una crisis por depresión.
Este caso que al no ser atendido a tiempo, derivó en una fatalidad.
Por ello, efectivos, entre ellos bomberos, paramédicos, rescatistas y administrativos fueron convocados a esta dinámica de superación de afecciones morales o del alma.
"Se llevó a cabo la primera plática dirigida al personal de Protección Civil y Bomberos, con el tema "El cuerpo grita lo que el alma calla", a cargo del C. Isidro Vargas.
"El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer la salud mental y emocional de los elementos del departamento", indicó.
Macías Ríos agregó que con ello se está "promoviendo el bienestar integral dentro de su labor diaria". La dinámica se realizó en las instalaciones de la dependencia.