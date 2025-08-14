Imparten curso para educadoras

Imparten curso intensivo para aspirantes a Educadoras Comunitarias de la microrregión 01 con sede en el Municipio a importante número de mujeres como parte del programa educativo enfocado principalmente en las zonas rurales, comunidades ejidales, y colonias agrícolas.

Informan a detalle las educadoras comunitarias, Hilda Vega Moyega, encargada de la microrregión en la zona urbana y rural 01 del ECA, y la maestra Alexa Hernández Hernández, de la microrregión 04.

"Estamos en un curso de formación intensiva que tiene una duración de cinco semanas, enfocado en educadores comunitarios que quieren pertenecer al CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo)".

Se diserta en lo que son las instalaciones de la CNC, lo conforman 28 educadores comunitarios, y 4 más encargados de las cuatro microrregiones; el taller forma parte del inicio del ciclo, y el objetivo es brindar la educación a las comunidades donde no llega la educación federal, que es la SEP.