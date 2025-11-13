Apoyan con asesoría sobre obligaciones alimenticias en Río Bravo

La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Río Bravo, se encuentra impulsando la cultura jurídica del cumplimiento de obligaciones alimenticias con hijos menores.

Esta instancia de Justicia Familiar, que preside el procurador Francisco Garza Alvarado, informó que estos trámites están al acceso de las madres de familia sin costo alguno.

¿Qué servicios se ofrecen?

El horario es de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas, salvo en días festivos o períodos vacacionales oficiales.

En compromiso con el bienestar de las familias, se ofrece a la ciudadanía de forma totalmente gratuita servicio de asesoría jurídica.

Lo anterior con la finalidad de proporcionar orientación legal oportuna en asuntos relacionados con:

Pensión alimentaria

Asesoría testamentaria

Trámites notariales

Guarda y custodia

Divorcios

¿Cómo acceder a la asesoría jurídica?

Para acceder a este servicio completamente gratuito, acudir a oficinas ubicadas en calle Oriente Uno #201, en la colonia Cuauhtémoc o bien llamar al número 899-934-3636.