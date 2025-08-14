Es mejor soya que el sorgo

Cómo posible alternativa a la siembra de sorgo, cuyo precio se ha venido desplomando y enfrenta la falta de subsidios, surge la soya como opción.

La mañana de este miércoles 13 de agosto, la Asociación Municipal de Propietarios Rurales que encabeza Eliborio Peña puso en marcha dicha ponencia.

En punto de las 10:30 horas, el técnico Javier Barrón Barbosa, inició la exposición sobre las virtudes de sembrar esta legumbre.

Resaltó que México consume "5 millones de toneladas al año y casi todo se importa", por lo que se impulsa el proyecto de siembra de soya en la región.

"Estamos retomando la siembra en el norte de Tamaulipas" , agregó para pasar a las aspectos técnicos y experiencias que hay desde 2011 en este tema.

Las ventajas de la soya son:

- Fijan nitrógeno en el suelo y rinden un 15 por ciento más

- Son alternativa al monocultivo y rompen el ciclo de las plagas

- Cultivo libre de aflatoxinas

- Mayor capacidad de recuperación ante circunstancias adversas

- No necesita intermediarios en su comercialización

"Ayuda a hacer la rotación de cultivo, resiste mejor a la helada e inundaciones y la comercialización es directa", remarcó Barrón Barbosa.

Los subtemas desarrollados fueron:

Las fases del cultivo; preparación del suelo; tratamiento de la semilla; riego de la oleaginosa (cuatro riegos óptimos, pero con tres "se adapta muy bien"); plagas y su comportamiento, así como la biología del cultivo.