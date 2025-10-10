Mantienen capacitación en siembra de ajonjoli

La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de la localidad, a través de los productores agrícolas de la región, participaron en la disertación de pláticas relacionadas con la siembra de ajonjolí como cultivo alterno. El objetivo fue dar a conocer los datos técnicos sobre el cultivo del ajonjolí, así como los resultados de la recolección que acaba de concluir, mismos que estuvieron a cargo del ingeniero Víctor Maya del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Río Bravo. Esta iniciativa es en conocimiento de que se necesitan cultivos alternativos, y que es el momento para que resuelvan las dudas al respecto, considerando la situación por la que atraviesa el Agro Tamaulipeco. En el Municipio, ya ha sido importante el número de hectáreas que se han venido sembrando, inclusive con cosechas récord, por lo que se espera que aclaradas las dudas y con las pláticas que se llevaron a cabo, aumente el número de agricultores que consideren la siembra y cultivo del ajonjolí.