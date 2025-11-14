Exigen cuentas a escuela primaria

Habitantes del ejido Buena Vista, de la comunidad escolar y sus alrededores, aún esperan que la ahora exdirectora de la telesecundaria Patricio González rinda cuentas claras sobre el manejo de los recursos económicos que religiosamente le entregaban para mejoras del plantel.

Fueron tanto el delegado del ejido como la comisariada, quienes, en su momento, le entregaban a la exdirectora, maestra Brenda Briseño Delgado, recursos de cosechas de parcelas para mejoras de la institución.

Sin embargo, al ver que el plantel cada vez está más descuidado y presenta múltiples necesidades de mantenimiento y mejoras, fue que decidieron, contando con el apoyo de la comunidad escolar, solicitarle cuentas claras.

¿Qué ocurrió?