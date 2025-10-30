Chocan cuatro en la carretera a Reynosa

Fuerte accidente tuvo lugar la mañana de este miércoles en la carretera federal Río Bravo-Reynosa, a escasos metros del Rastro Municipal, participando cuatro vehículos.

¿Qué ocurrió?

Alrededor de las 9:45, se reportó que en el cuerpo de circulación de poniente a oriente, dos camiones, una minivan y un coche compacto, habían colisionado. Entre los participantes se encuentra un camión color blanco con plataforma y matrículas de la UCD, el cual transportaba tarimas, así como un camión recolector de basura de la marca International al servicio del municipio, con placas cuya serie no era perceptible.

Los vehículos civiles involucrados fueron una camioneta Dodge minivan, color café oscuro con placas de la UCD, y un auto Nissan March, color guinda con matrículas tamaulipecas, todos circulando de oriente a poniente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?