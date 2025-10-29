Chocan 4 autos en carretera a Reynosa; hay 3 heridos

Fuerte accidente tuvo lugar la mañana de este miércoles en carretera federal Río Bravo-Reynosa a escasos metros del Rastro Municipal, participando cuatro vehículos.

Alrededor de las 9:45 horas, se reportó que en el cuerpo de circulación de poniente a oriente, dos camiones; una minivan y un coche compacto, habían colisionado.

Entre los participantes, se encuentra un camión color blanco, con plataforma, y matrículas de la UCD, el cual transportaba tarimas, así como un camión recolector de basura de la marca International al servicio del municipio, con placas cuya serie no era perceptible.

Los vehículos civiles involucrados, fueron una camioneta Dodge minivan, color café oscuro con placas de la UCD y un auto Nissan March, color guinda con matrículas tamaulipecas, todos circulando de oriente a poniente.

De acuerdo con los testigos del accidente el conductor de camión tarimero, debido a su velocidad, no alcanzó a frenar en el alto que hizo el camión recolector para tomar un retorno.

Como consecuencia, invadió el carril en donde circulaba la minivan, la cual se incrustó en el costado izquierdo del camión tarimero, impactándose el camión en la parte posterior del recolector.

El auto Nissan March, también fue impactado en la parte posterior, lo que dejó por lo menos tres lesionados. Los heridos fueron atendidos por Protección Civil, mientras que Tránsito municipal tomó el caso para deslindar responsabilidades.