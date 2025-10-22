Tamaulipas

Despiden a bombero conpase de lista

La comunidad biker y socorristas se unieron para recordar el legado de Roberto Hurtado Segura.
  • Por: Armando González
  • 22 / Octubre / 2025 -
Despiden con honores a paramédico de Cruz Roja.

Despidieron con honor, en emotiva ceremonia, con el último pase de lista en honor de Roberto Hurtado Segura (Q.E.P.D.), quien recién falleciera en lamentable percance.

Homenaje a un comprometido socorrista

En emotiva ceremonia, fue despedido por familiares, amigos y colegas, a quien se le rindió un homenaje en las instalaciones de la benemérita institución, en el que sus compañeros socorristas le rindieron un merecido tributo con las sirenas encendidas, y un cúmulo de aplausos.

Presentes integrantes de la comunidad biker, así como de Protección Civil y Bomberos, personal administrativo, directivos de Cruz Roja Delegación Río Bravo, y personal de Trancasa, donde Roberto laboraba.

Recuerdos y legado

Hicieron una remembranza sobre su paso por la vida, su compromiso solidario y compañerismo, cuyo legado permanecerá grabado en la memoria de quienes compartieron el día a día, y su pasión por servir con humildad.

