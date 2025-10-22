Despiden a bombero conpase de lista

Despidieron con honor, en emotiva ceremonia, con el último pase de lista en honor de Roberto Hurtado Segura (Q.E.P.D.), quien recién falleciera en lamentable percance.

Homenaje a un comprometido socorrista

En emotiva ceremonia, fue despedido por familiares, amigos y colegas, a quien se le rindió un homenaje en las instalaciones de la benemérita institución, en el que sus compañeros socorristas le rindieron un merecido tributo con las sirenas encendidas, y un cúmulo de aplausos.

Presentes integrantes de la comunidad biker, así como de Protección Civil y Bomberos, personal administrativo, directivos de Cruz Roja Delegación Río Bravo, y personal de Trancasa, donde Roberto laboraba.

Recuerdos y legado