Sigue activa investigación en Cruz Roja

En el caso de la denuncia formulada por directivos de la Delegación de Cruz Roja Río Bravo en contra de paramédico por el presunto delito de robo, se llegará hasta sus últimas consecuencias, y también es una advertencia para el personal en general.

Al continuar adelante con las investigaciones apenas hace unos días, nuevamente, personal de la Policía Investigadora, dependiente de la Fiscalía, se hicieron presentes en las instalaciones de la benemérita institución.

El objetivo es concluir con las investigaciones, y esclarecer el presunto robo deslindando responsabilidades, y que se proceda conforme a la ley.

Directivos de Cruz Roja dijeron que no hay vuelta atrás, que se castigue a quien se tenga que juzgar, y que sirva como advertencia, en el sentido de que nadie está por encima de la ley, y que no habrá privilegios para nadie.

Entre tanto, el paramédico Daniel "N" continúa separado de la función, hasta en tanto no concluyan las investigaciones, ya que, además, no ha querido pagar el monto por el que se le acusa, que es por la cantidad de 13 mil 500 pesos.