Colapsa cliente en supermercado

Cliente de supermercado colapsó ante la mirada atónita de otros compradores presentes en el complejo comercial, en hechos atendidos por Cruz Roja.

El incidente tuvo lugar la noche del miércoles en Smart ubicado en avenida Madero con calle Vicente Guerrero, en plena zona Centro.

La gerencia del comercio pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia, pues una persona del sexo masculino, de quien solo se informó tiene 46 años de edad, había perdido el sentido al acudir a hacer compras.

Los socorristas de la Benemérita institución atendieron a la víctima, quien no volvía en sí, por lo que fue encamillada y trasladada para recibir atención de urgencia.

Se desconoce el estado actual del masculino que fuera internado, de quien se reveló presentó severas convulsiones, por lo que se teme por su salud.

¿Qué ocurrió?