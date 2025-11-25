Se lo lleva el tren

Un conductor, que, como muchos más, quiso ganarle el paso al tren, se llevó el susto de su vida al pretender ganarle a la locomotora en cruce ferroviario, registrando únicamente daños materiales.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se suscitaron la tarde de lunes en el cruce ferroviario que se localiza por las calles Jalapa con Coahuila, en el fraccionamiento Río Bravo, tomando conocimiento autoridades de tránsito.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por fortuna, el tripulante de la camioneta color roja resultó ileso, y para no afectar al responsable en lo económico, se le permitió retirarse del lugar por su propia cuenta.