Mantienen productores exigencia de reunirse con Américo Villarreal

Ante la difícil situación por la que atraviesa el agro tamaulipeco, los productores no quitan el dedo del renglón en cuanto a los requerimientos que apremian al campo, y la urgente necesidad de una reunión con el mandatario estatal.

Y en ese sentido, todos coinciden, como el ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, quien, ante medios de comunicación, enumeró lo que demanda el campo tamaulipeco.

Primero, una banca de desarrollo que los apoye con créditos de avío refaccionarios, créditos para el seguro agrícola, y para coberturas, que, en ese sentido, el seguro agrícola debe tener un apoyo del 50 por ciento del costo de la prima, que la de por contrato del 50 por ciento de su costo, considerar un ingreso objetivo, y reactivar el programa de Procampo, así como subsidios al diesel para actividades agrícolas.

Señalaron que, justamente, fue la desaparición de cuando menos seis programas lo que ahora está agudizando la crisis por la que atraviesan los agricultores.

Esto debido a la falta de crédito y seguro, no se está haciendo una buena preparación adecuada y oportuna a la tierra, mucho menos la fertilización de la misma.