Regresan módulos itinerantes del INE

Regresan módulos itinerantes para la expedición de la credencial de elector del RFE para todo tipo de trámites a comunidades y localidades que forman parte del 03 Distrito.

De acuerdo a datos aportados por personal de atención en módulo central con cabecera en el Municipio, este martes y miércoles, de acuerdo al itinerario, estarán en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, en el lugar acostumbrado a partir de las 8:00 hasta las 15:00 horas.

Proseguirán el jueves 28 en el poblado Anáhuac, perteneciente a Valle Hermoso, y el viernes 29 en Santa Apolonia, así como en Jiménez, y González Villarreal.