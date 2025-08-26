Regresan módulos itinerantes del INE

Tamaulipas

Estarán en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso a partir de las 8:00 hasta las 15:00 horas
  • Por: Armando González
  • 26 / Agosto / 2025 -
Regresan módulos itinerantes para trámite de credencial de elector.

Regresan módulos itinerantes para la expedición de la credencial de elector del RFE para todo tipo de trámites a comunidades y localidades que forman parte del 03 Distrito.

De acuerdo a datos aportados por personal de atención en módulo central con cabecera en el Municipio, este martes y miércoles, de acuerdo al itinerario, estarán en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, en el lugar acostumbrado a partir de las 8:00 hasta las 15:00 horas.

Proseguirán el jueves 28 en el poblado Anáhuac, perteneciente a Valle Hermoso, y el viernes 29 en Santa Apolonia, así como en Jiménez, y González Villarreal.

A los interesados, se les recuerda que, si en esos lugares tramitaron la credencial de elector, ahí mismo se les estará entregando, y que los requisitos son: una identificación con fotografía, comprobante de domicilio, y el acta de nacimiento.

