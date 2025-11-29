Urge telebachillerato

Entregan petición por escrito, por segunda ocasión, en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), solicitando un telebachillerato en el ejido Buena Vista.

La comitiva fue conformada por la comisariada ejidal Leticia Sandoval, el delegado Enrique Sandoval, así como la directora de la escuela primaria, Salomé Gómez, maestra Delia Noyola, e integrantes de la mesa directiva de la primaria y telesecundaria, y el supervisor de la zona escolar número 51 de escuelas primarias, profesor Pedro López.

¿Qué ocurrió?

Ahí, sostuvieron un diálogo con la jefe del CREDE, la profesora Dina Maybe Castillo Enríquez, a quien se le entregó el documento de solicitud para un telebachillerato. "Nos propusieron un predio para el telebachillerato, y estamos con toda la disposición de gestionarlo nuevamente ante la SEP, en donde ya nos dan la certeza de que es seguro", aseguró la jefe del departamento del Centro Regional.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, la comisariada ejidal dijo que además les dieron la opción de organizarse y que los jóvenes estudien en línea el telebachillerato, pero de esta manera no quieren, por lo que, en caso de que la solicitud nuevamente se estanque, entonces harán el viaje directamente a la capital del Estado.