Estafan a beneficiarios de programas sociales

"Me pidió 6 mil 800 pesos y le di un adelanto, pero dijo que si no me resolvía me lo devolvía", dijo González Monsiváis, quien gracias a la asesoría de los Servidores de la Nación, pudo resolver su problema sin desembolsar miles de pesos.

La víctima, quien adelantó alrededor de 1 mil 500 pesos por el "trámite" se dijo sorprendida que le hayan exigido tal cantidad, pues la estafadora y ella, pertenecen a una agrupación social que se supone ayuda a la comunidad.

Ante la falta de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, este tipo de "asesores" siguen operando en total impunidad.

Rosa Estela González Monsiváis, afectada por coyotaje, identificó a una de las estafadoras como María Luisa García. EL MAÑANA/Staff

El acta de la afectada, carece de uno de los apellidos. EL MAÑANA/Staff