Apagón de 18 horas

Diversos sectores de Río Bravo sufren apagones que superan las 18 horas de duración.

Fraccionamientos de interés social e incluso zonas residenciales, enfrentaron apagones desde las 18:00 horas del viernes hasta pasado el medio día del sábado.

Testimonios de ciudadanos afectados por cortes de luz

Uno de los ciudadanos afectados, Héctor Rojas, habló sobre algunos de los asentamientos que la pasaron en penumbra: "¿Puedes apoyarnos en publicar que no tenemos luz?, acá en el sector de Praderas, Margaritas y Haciendas", indicó. Rojas explicó que "desde ayer (viernes), desde las 6:00 p.m.", sobrevino un apagón que hasta el cierre de esta edición, no se remediaba.

Igualmente en las inmediaciones de la Expo Feria 2025, amplios sectores quedaron a oscuras, sobre todo el fraccionamiento Río Bravo. En este último punto, fue en avenida Las Américas, entre las avenidas Acapulco y Las Palmas, en donde se suscitó también un prolongado apagón.

Impacto en la comunidad por apagones prolongados

Lo que más extrañó a los afectados, es que las bajas temperaturas que trajo consigo el Frente Frío número 18, no ameritan el uso masivo de aires acondicionados, no obstante los abruptos cortes eléctricos, se han reiterado este fin de semana.