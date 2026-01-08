Denuncia ecologista riobravense: continúa este 2026 exterminio de delfines

Ecologista riobravense especializado en rescate y protección de delfines y tortugas, denuncia compaña sostenida de exterminio de delfines en playas de Tamaulipas.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, fundador de Conibio Global, viene registrando incidentes de asesinato de delfines desde el mes de diciembre, los cuales continúan en este 2026.

¿Qué acciones está tomando Conibio Global?

En los recorridos de inicio de año por plaza Bagdad, Ibarra Rodríguez, localizó el primer delfín sin vida de este 2026.

