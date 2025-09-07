Vuelven a contaminar la laguna Benito Juárez

Pese a que particulares, asociaciones civiles, fundaciones y autoridades se han sumado para rescatar en varias ocasiones la laguna Benito Juárez, la contaminación vuelve.

En esta ocasión los infractores son vendedores de ropa usada, quienes para deshacerse de los saldos que no venden, no tuvieron mejor idea que disponerlos en la laguna.

Así fue reportado por vecinos de las colonias tanto Benito Juárez como Morelos.

Al estado de contaminación y daño a su flora y fauna, que ya se hicieron habituales, se suma este nuevo factor.

Por ello parece que todos los esfuerzos de los ecologistas fueran en vano.

Estos comerciantes informales de ropa de segunda mano, dan al traste con el esfuerzo de cuadrillas de Servicios Primarios; voluntarios de Club Rotario; Conibio Global y alumnos de instituciones educativas que han dejado horas de trabajo para erradicar basura; escombros; desechos orgánicos de todo tipo.

No obstante al día de hoy, este sábado 6 de septiembre pareciera como si nada se hubiera hecho.

En un recorrido por ese cuerpo acuático, se pudo apreciar cómo la contaminación nuevamente está ahí pese a constantes campañas para su rescate y a ella se suman varios cúmulos de ropa de desecho.