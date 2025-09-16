Luto en el periodismo

El gremio periodístico se encuentra de luto ante el sensible fallecimiento del compañero y amigo Max Barraza, quien dejará una huella imborrable en quienes compartieron la humilde profesión, principalmente en el área de la fotografía.

Luego de luchar durante varios meses contra una afección que lo mantenía postrado en cama, finalmente sucumbió ante lo inevitable, al destino que todos tenemos trazado y del cual nadie escapa.

Su partida causó gran consternación entre familiares, colegas y amigos, quienes lo recordarán por su calidad humana y amistad, entre quienes a lo largo de su vida tuvo la oportunidad de conocer.