Embudo vial en la calle Aldama

Un gran embudo vehicular es el que se registra prácticamente de manera cotidiana en lo que es la calle Aldama, intersección con avenida Francisco I. Madero.

Esta aglomeración vial se presenta de lunes a viernes, principalmente debido a que la arteria colinda con instituciones escolares, dependencias de gobierno y el Banco del Bienestar.

Ocurre durante las horas pico de entrada y salida de clases, en las que se forman largas filas de vehículos, que se complican aún más cuando beneficiarios de programas federales acuden a la institución bancaria a cobrar el apoyo federal.