Sabotaje en contienda por Reina de la Feria

La contienda por el Reinado de la Expo Feria 2025, ha escalado a confrontaciones no físicas entre las candidatas y su promotores.

Con inusitado revuelo se vive la competencia entre jovencitas que buscan el trono de la fiesta que se realiza con motivo de la Fundación de Río Bravo.

Todo subió de tono esta semana, cuando alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 73 (CBTIS 73), captaron al equipo de la candidata Regina Escalón de la Cerda, dañando propaganda de otra candidata.

Resulta que los simpatizantes de Leonella Hinojosa, colocaron una pequeño pendón publicitario a las afueras del plantel aludido, el cual se acuerdo a los señalamientos, fue semi-desprendido por Valentín Escalón, padre de Regina.

De acuerdo a la imagen enviada a este medio, Valentín Escalón pasó la entrada principal del plantel a bordo de una camioneta, de donde descendió y cortó las ataduras del pendón promocional.

El infractor, se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Excursión, color guinda con gris y placas de Tamaulipas, y todo indica que no le pareció que la publicidad de Leonella estuviera en el plantel.

Si bien puede tomarse como falta de equidad, pues una institución pública, no debe ostentar propaganda alguna, lo conducente es que el padre de la candidata "agraviada", hiciera un exhortó a la dirección del CBTIS 73, a no permitirá la instalación de estos promocionales.