Estalla conflicto en telesecundaria

Estalla conflicto en telesecundariaComunidad escolar en desacuerdo por acciones de la directora
En el preámbulo del arranque del ciclo escolar 2025-2026, tras una serie de irregularidades, padres y madres de familia están molestos con la directora por obstrucción de obra de telesecundaria.
Es en la telesecundaria Patricio González Almaguer del ejido Buena Vista en donde se registró el zafarrancho verbal ayer jueves entre padres de familia en contra de la directora, la mentora Brenda Briseño Delgado, siendo la manzana de la discordia el programa "La Escuela es Nuestra".
Resulta que se llevaban a cabo trabajos en la explanada con recursos del citado programa, pero, como a la directora no le parece, le metió candado al portón para que los albañiles no puedan hacer su trabajo.
EL MAÑANA RECOMIENDA