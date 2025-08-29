Estalla conflicto en telesecundaria

En el preámbulo del arranque del ciclo escolar 2025-2026, tras una serie de irregularidades, padres y madres de familia están molestos con la directora por obstrucción de obra de telesecundaria.

Es en la telesecundaria Patricio González Almaguer del ejido Buena Vista en donde se registró el zafarrancho verbal ayer jueves entre padres de familia en contra de la directora, la mentora Brenda Briseño Delgado, siendo la manzana de la discordia el programa "La Escuela es Nuestra".