Realizan una conferencia de prevención contra el cáncer de mama

Como parte de las acciones que se emprenden, sobre todo de carácter preventivo en el mes del Cáncer, se disertó una emotiva conferencia denominada Cicatrices, señales de vida. Fue impartida en conocido salón social de la ciudad ubicado en la zona centro, y estuvo a cargo de Odeth Ortiz Melhem, reconocida fundadora de EDUCANCER, quien ante una gran cantidad de asistentes compartió su inspiradora historia plasmada de lucha y fortaleza ante la mortal afección, que tocó el corazón de manera trascendente en los corazones de cada asistente.

¿Qué ocurrió?

El evento fue organizado por el PRI y el ONMPRI encabezado por la dirigente local Isnelia Treviño Salinas, directiva local del mismo partido en Tamaulipas, Janet Garza, y Juliana Garza Rincón. La conferencia buscó crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el apoyo a quienes enfrentan el Cáncer.

¿Cuál fue la respuesta de los asistentes?