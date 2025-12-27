Mujer sufre volcadura en Río Bravo

Una conductora que se desplazaba a exceso de velocidad y de forma errática, sufrió brutal volcadura. Los hechos se registraron la madrugada de este sábado 27 de diciembre, siendo alertadas las autoridades de Tránsito local.

El percance se suscitó en Libramiento de tráfico pesado y Brecha 116 de Río Bravo, donde un auto compacto salió del asfalto y dio varias volteretas.

De acuerdo con el perito en turno, Francisco Ramos, la unidad implicada es un auto Volkswagen Jetta, color azul, año 2022 y placas de Tamaulipas. El coche quedó sobre el costado derecho tras bornear, por lo que tuvo que ser reincorporado sobre las cuatro ruedas.

La infractora ya no se encontraba en el lugar, pero los testigos que reportaron el incidente, confirmaron que se trataba de una fémina. El carro fue remitido a depósito en el corralón oficial, no obstante, no hubo daños a terceros.