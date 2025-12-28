Vuelca mujer

Conductora que se desplazaba a exceso de velocidad y de forma errática, sufrió brutal volcadura.

Los hechos se registraron la madrugada de este sábado 27 de diciembre, siendo alertadas las autoridades de Tránsito local.

Detalles del accidente en Libramiento de tráfico pesado

El percance se suscitó en Libramiento de tráfico pesado y Brecha 116, donde un auto compacto salió del asfalto y dio varias volteretas.

De acuerdo al perito en turno, Francisco Ramos, la unidad implicada es un auto Volkswagen Jetta, color azul, año 2022 y placas de Tamaulipas.

El coche quedó sobre el costado derecho tras bornear, por lo que tuvo que ser reincorporado sobre las cuatro ruedas.

Acciones de las autoridades tras el percance

La infractora ya no se encontraba en el lugar, pero los testigos que reportaron el incidente, confirmaron que se trataba de una fémina.

El Jetta fue remitido a depósito en el corralón oficial, no obstante, no hubo daños a terceros.

Testigos confirman la identidad de la conductora

Los testigos del accidente proporcionaron información a las autoridades, quienes están investigando el caso para dar con la conductora responsable.