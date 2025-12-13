Conductor choca contra becerro en la Matamoros-Reynosa

El conductor de una camioneta compacta casi sufre accidente mortal en la Autopista Matamoros-Reynosa.

Este accidente fue reportado en el kilómetro 33+200, cuando el automovilista que se desplazaba a bordo de una camioneta Chevrolet Trax, embistió a un becerro.

La unidad de color dorado y matrículas de Tamaulipas, colisionó con el animal que se encontraba sobre la cinta asfáltica, terminando con el frente destrozado.

Detalles del accidente en la Matamoros-Reynosa

Paramédicos de Cruz Roja, acudieron a atender al conductor, quien presentaba contusiones, pero no lesiones que comprometieran su integridad física ni su vida.

Debido a que se trataba de un animal solitario, no se pudo rastrear al propietario, por lo que no hay por ahora quién pague los daños de la unidad afectada.

Acciones de la Cruz Roja tras el choque

El caso fue tomado por la Guardia Nacional División Caminos, por ser una vía de competencia federal, la cual realizó el peritaje y remitió la unidad al corralón oficial.