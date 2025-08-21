Destroza coche en la autopista

Conductor sobrevive a violenta volcadura que tuvo lugar en los primeros minutos de este miércoles 20 de agosto, en la autopista Matamoros-Reynosa, cuando circulaba a la altura de esta cabecera municipal.

El joven terminó con su unidad destrozada, se trata de un auto de marca Nissan, color gris, el cual dio un sinfín de volteretas en volcadura en la Matamoros-Reynosa a la altura de "Palapa Ulivarri".

La unidad, no obstante, volvió a caer sobre su chasis, por decirlo, pues perdió ambas todas las llantas y rines debido a la contundencia del accidente.

Paramédicos de Cruz Roja reportaron que acudieron durante la madrugada a prestar auxilio de emergencia, encontrando el vehículo volcado en kilómetro 65+600 de la autopista de paga.

Socorristas trasladaron a un masculino lesionado tras el incidente, pues presentaba contusiones diversas, no obstante su integridad física ni su vida corrían peligro.