Se impacta contra tráiler estacionado

Conductor de vehículo se impactó contra un tráiler que se encontraba estacionado, resultando lesionado con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos se suscitaron en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, a la altura del libramiento, en donde el afectado, Juan Herrera Castillo de 39 años de edad, quien tripulaba una camioneta HHR color azul, no se percató de que el tráiler se encontraba estacionado.

¿Qué ocurrió?

Lo que ocasionó que se impactara contra la pesada unidad, siendo atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes lo iban a trasladar a un hospital para su atención médica, pero se negó.

Los elementos de tránsito, pero sobre todo el perito, quienes se apersonaron en el lugar de los hechos, deberán emitir parte informativo y deslindar responsabilidades, ya que, para empezar, el camión no debió estar estacionado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?