Conductor sale del camino y choca con barda de casa en Río Bravo

Conductor sale del camino y choca con barda de casa en Río BravoAl lugar arribaron los paramédicos de Cruz Roja, pero no encontraron a nadie, igualmente hizo acto de presencia Tránsito local.
Infractor cuya identidad se desconoce, protagonizó un accidente vial por la madrugada, dejando abandonada la unidad que conducía al norte de la ciudad.
Alrededor de las 00:30 horas se reportó que en brecha 112, en el tramo entre dren Río Bravo y calle Pirul de colonia Morelos, un coche se había estrellado contra la barda de una vivienda.
La unidad que protagonizó este percance es un Nissan Versa, color guinda y matrículas de Tamaulipas, el cual salió del camino y casi se mete a propiedad privada.
El coche circulaba por la brecha en alusión de sur a norte pero en el trayecto mencionado, el conductor pierde el control y se pasa al carril contrario, pero no se detiene ahí y sigue hasta brincar la guarnición e impactar la barda.
Debido a la mecánica del accidente, se presume que el conductor manejaba en estado inconveniente al desentenderse del coche y emprender la huida.
Al lugar arribaron los paramédicos de Cruz Roja, pero no encontraron a nadie, igualmente hizo acto de presencia Tránsito local.
Peritos en turno tomaron el caso, para realizar el peritaje y ordenar que el Nissan Versa sea remitido al corralón oficial, en donde deberá permanecer hasta que el conductor pague las multas, daños y costo de la grúa.