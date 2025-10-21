Borracho acaba con un negocio

Negocio que se localiza en pleno centro de la ciudad fue pérdida total, luego de que un ebrio conductor impactara de lleno la unidad que conducía contra el establecimiento.

Los hechos del accidente vial ocurrieron el domingo por las calles Constitución con Lucio Blanco, en un negocio de comida donde quedó literalmente estampada la camioneta que conducía.

El conductor dejó abandonada la camioneta en el lugar de los hechos, tripulaba una camioneta Ford Minivan Windstar color blanca, con placas de circulación 406-TRE-3 de Tamaulipas, la cual quedó severamente dañada a consecuencias del accidente.

Al parecer, además de manejar en estado de ebriedad, andaba amanecido, siendo presuntamente la causa principal del percance vial.