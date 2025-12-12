Conductor choca contra carros estacionados en Río Bravo

Un nuevo percance contra unidad estacionada y que terminó con el infractor incrustado en vivienda, tuvo lugar en colonia Solidaridad. Se trata del segundo incidente de este tipo en la semana.

Eran las 8:00 horas, cuando los vecinos afectados solicitaron auxilio a Tránsito local para detener al infractor, presuntamente en estado de ebriedad.

La unidad que conducía el responsable, es un auto de la marca Chevrolet, de la línea Sonic, color gris oscuro y placas de Tamaulipas.

El responsable se desplazaba a exceso de velocidad y tras perder el control, se estrella contra dos vehículos estacionados.

Las unidades afectadas son una camioneta Chevrolet Equinox, color gris, así como un auto Pontiac G6, color azul oscuro sin placas. Agentes y peritos de vialidad acudieron para asegurar al responsable y la unidad que conducía.

El conductor y su auto fueron conducidos a la Delegación de Tránsito en donde quedaron a disposición de la autoridad.